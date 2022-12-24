На границах стоят сотни автомобилей и автобусов: где образовались самые большие очереди

Лучшая ситуация на выезд в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

На утро субботы, 24 декабря, на украинских границах возникли очереди из автомобилей и автобусов. Наибольшие скопления в пунктах пропуска с Польшей.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 150 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 200 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 0 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 230 л/а, 15 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 150 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 16 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 50 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 40 л/а, 2 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 в/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т).

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, накануне, 23 декабря, "Укрзализныця" сообщила о задержках рейсов из-за скопления поездов на польской границе. Задерживались поезда из Польши и из Украины.

Читайте также: