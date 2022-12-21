На границах Украины образовались очереди из сотен авто: где самые большие тягучки

Пробок нет только на границе с Молдовой.
Сегодня, 21 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотен авто. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
По состоянию на 09:00 ч. очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" – 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 60 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 60 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 110 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 120 л/а, 8 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 35 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 65 л/а, 11 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Порубное" – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Отметим, что на пунктах пропуска с Молдовой очереди не зафиксированы.
Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.
Украинцы за границей
С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.
7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.
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