На границах Украины в очередях стоят сотни авто: на каких пунктах пропуска самые большие пробки

Очереди не зафиксировали только на границах с Румынией и Молдовой.
Сегодня, 13 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотни автомобилей. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 13 декабря очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" – 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 90 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).
В то же время на границах с Румынией и Молдовой очереди не зафиксированы.
Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.
Сколько украинцев уехали за границу с начала полномасштабного наступления РФ
С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.
7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.
По словам юриста Романа Голуба, мужчин, выехавших за границу в первые сутки полномасштабного вторжения России, когда такого запрета еще не ввели, не должны штрафовать при их возвращении домой.
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