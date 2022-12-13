На границах Украины в очередях стоят сотни авто: на каких пунктах пропуска самые большие пробки

Очереди не зафиксировали только на границах с Румынией и Молдовой.

Сегодня, 13 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотни автомобилей. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 13 декабря очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 90 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

В то же время на границах с Румынией и Молдовой очереди не зафиксированы.

Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Сколько украинцев уехали за границу с начала полномасштабного наступления РФ

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты.

По словам юриста Романа Голуба, мужчин, выехавших за границу в первые сутки полномасштабного вторжения России, когда такого запрета еще не ввели, не должны штрафовать при их возвращении домой.

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