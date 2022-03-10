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На границах в четырех областях Украины развернули более 80 палаток для переселенцев

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На границах в четырех областях Украины развернули более 80 палаток для переселенцев

Associated Press

Палатки развернули для обогрева и приема граждан.

На государственной границе в Закарпатской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях развернули 82 палатки для украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"ГСЧС в сотрудничестве с Красным крестом Украины и органами местной власти развернули 82 палатки для обогрева и приема граждан. С начала функционирования оказана помощь 186 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Напомним, на границах Украины до сих пор образуются очереди граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

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