На границе документы украинцев будут проверять по-новому: что изменилось

Цифровизация проверки документов ускорит этот процесс и исключит возможность использования подделок.

Во время пересечения границы пограничники будут по-новому проверять документы украинцев, сверяя информацию с данными электронных реестров, к которым ранее был ограничен доступ.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демчеко в эфире национального телемарафона.

По его словам, цифровизация проверки документов ускорит этот процесс и исключит возможность использования подделок.

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Вводя информацию о проходящем паспортном контроле человеке, пограничники будут получать подтверждение в соответствующих базах.

Полномочия Госпогранслужбы получать электронные данные из всех государственных реестров и баз относительно выезжающих за пределы страны граждан путем информационного взаимообмена было предоставлено постановлением Кабмина от 9 августа.

ГПСУ будет заключать договоры с теми госорганами, которые являются держателями отдельных баз данных, чтобы согласовать все моменты использования персональной информации относительно лиц, которые будут пересекать границу.

Напомним, ранее обособленные зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин призывного возраста.

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