На границе на выезд из Украины стоят автомобили и пешеходы: где самые большие очереди

В пунктах пропуска на выезд в Молдову очередей нет вообще.
По состоянию на утро субботы, 26 ноября, в пунктах пропусков Украины на выезд в соседние государства образовались очереди из 690 автомобилей, 7 автобусов и 50 пешеходов.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Наибольшие очереди зафиксированы на границе с Польшей.
Так, перед ЧП "Устилуг" выезда ожидают 70 легковых автомобилей. В "Угриневе" образовалась очередь из 30 автомобилей, а в "Рави-Русской" – из 100 автомобилей. "Грушево" – в очередях 110 автомобилей, в "Краковке" в очереди стоят 120 легковых автомобилей. На пункте пропуска "Шегини" в очереди 100 автомобилей и 50 пешеходов. В других пунктах пропуска на польском направлении – очереди отсутствуют.
Словакия:
"Малые Селменцы" и "Малый Березный" – без очередей;
В пункте пропуска "Ужгород" — 40 легковушек и 2 автобуса.
Венгрия:
"Тиса" – выезда ждут 30 автомобилей и 1 автобус;
"Звонковое" – 20 авто,
ЧП "Лужанка" и в "Косино" – в очередях стоит по 10 легковушек.
Румыния:
ЧП "Порубное" – 50 автомобилей и 4 автобуса.
Напомним, две тысячи военнослужащих НАТО приняли участие в учениях на севере Польши вблизи границ с Беларусью и Калининградской областью России.
Читайте также:
- Обнаружили тело мигранта: Беларусь после прошлогодних беспорядков на границе с Польшей снова заявляет об инциденте
- Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму: строят оборонные полосы на подступах к полуострову
- Правоохранители разоблачили жителя Житомира, который помогал незаконно переправлять мужчин за границу