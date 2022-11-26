На границе на выезд из Украины стоят автомобили и пешеходы: где самые большие очереди

В пунктах пропуска на выезд в Молдову очередей нет вообще.

По состоянию на утро субботы, 26 ноября, в пунктах пропусков Украины на выезд в соседние государства образовались очереди из 690 автомобилей, 7 автобусов и 50 пешеходов.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Наибольшие очереди зафиксированы на границе с Польшей.

Так, перед ЧП "Устилуг" выезда ожидают 70 легковых автомобилей. В "Угриневе" образовалась очередь из 30 автомобилей, а в "Рави-Русской" – из 100 автомобилей. "Грушево" – в очередях 110 автомобилей, в "Краковке" в очереди стоят 120 легковых автомобилей. На пункте пропуска "Шегини" в очереди 100 автомобилей и 50 пешеходов. В других пунктах пропуска на польском направлении – очереди отсутствуют.

Словакия:

"Малые Селменцы" и "Малый Березный" – без очередей;

В пункте пропуска "Ужгород" — 40 легковушек и 2 автобуса.

Венгрия:

"Тиса" – выезда ждут 30 автомобилей и 1 автобус;

"Звонковое" – 20 авто,

ЧП "Лужанка" и в "Косино" – в очередях стоит по 10 легковушек.

Румыния:

ЧП "Порубное" – 50 автомобилей и 4 автобуса.

Напомним, две тысячи военнослужащих НАТО приняли участие в учениях на севере Польши вблизи границ с Беларусью и Калининградской областью России.

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