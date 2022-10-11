На границе Одесской и Николаевской областей сбили вражеские дроны – соцсети

На юге Украины под утро сработало ПВО.
В ночь на 11 октября в социальных сетях появилась информация о полетах дронов вблизи Одесской и Николаевской областей.
Информация об этом появилась в социальных сетях.
Воздушную тревогу, мол, не объявляли из-за работы ПВО.
В настоящее время ситуация полностью контролируется силами противовоздушной обороны. По дронам работали на рубежах Одесской и Николаевской областей и сообщили об их успешном сбитии.
В настоящее время нет официальной информации о ситуации. Информация проверяется, ожидаем сообщения властей.
Напомним, что россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.
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