На границе Одесской и Николаевской областей сбили вражеские дроны – соцсети

На юге Украины под утро сработало ПВО.

В ночь на 11 октября в социальных сетях появилась информация о полетах дронов вблизи Одесской и Николаевской областей.

Информация об этом появилась в социальных сетях.

Воздушную тревогу, мол, не объявляли из-за работы ПВО.

В настоящее время ситуация полностью контролируется силами противовоздушной обороны. По дронам работали на рубежах Одесской и Николаевской областей и сообщили об их успешном сбитии.

В настоящее время нет официальной информации о ситуации. Информация проверяется, ожидаем сообщения властей.

Напомним, что россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

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