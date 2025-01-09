На границе ограничат движение транспорта на одном из пунктов пропуска: детали

Ограничений для пешеходов не будет.

В Закарпатской области на пункте пропуска "Солотвино-Сигету-Мармацией" на границе с Румынией введут ограничение движения автомобилей. Оно продлится с 10 января по 28 февраля.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"В пункте пропуска Солотвино – Сигета-Мармация будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 — с 10 января до 28 февраля", — говорится в сообщении.

По информации румынской стороны, в пункте пропуска продолжат ремонтные работы на мосту, который должен был завершиться еще в октябре.

В то же время, доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений. Таможенники призывают учесть указанную информацию при планировании маршрутов.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, для кого и как изменились правила выезда за границу. Нововведения касаются мужчин от 18 до 25 лет, которые в течение года проходили службу по контракту.

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