На границе с Беларусью при странных обстоятельствах погиб 33-летний боец ТРО Волыни: начато расследование

На украинско-белорусской границе во время выполнения боевой задачи погиб 33-летний военнослужащий терробороны Волыни Сергей Панасюк.

Об этом сообщает "Cуспильне" со ссылкой на спикера 100-й бригады Сергея Хоминского.

По словам представителя бригады, военный погиб на рассвете 25 февраля. При каких обстоятельствах — пока что выясняют.

С погибшим младшим сержантом простились в воскресенье, 26 февраля, в селе Сельце Ратновской громады.

"Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", – сказал Сергей Хоминский.

В пресс-службе полиции Волынской области сообщили, что по факту гибели военного сведения внесены в ЕРДР.

"Точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время продолжающегося досудебного следствия", - сказала инспектор сектора коммуникации Нацполиции области Марина Балдич.

Как информирует 24 канал, по Сети уже распространяется информация о том, что утром 25 февраля на Волыни якобы произошла перестрелка на границе с Беларусью, в результате чего и мог погибнуть воин. Пресофицер 100-й бригады Теробороны призвал людей не распространять фейки и доверять только официальной информации.

В то же время сестра погибшего Елена Панасюк считает, что ее брат погиб от вражеской пули.

"Погиб наш брат на границе вблизи с. Тур. Но власть на вопрос людей, как погиб военнослужащий на мирной территории — отмалчивается. Зато Ратновская громада (ТГ) выставляет мерзкую картину, что на границе тихо, спокойно и никаких беспорядков не было и не нет. В других соцсетях люди задают вопрос "чего умер?" Почему? Потому что его убила вражеская пуля! Так что имейте совесть рассказать людям правду, как погиб наш защитник", — написала сестра погибшего на своей странице в Facebook.

Сергей Панасюк был участником АТО. В ряды терробороны стал в первые дни полномасштабного вторжения. Был командиром стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

Напомним, гибель мобилизованного из Тернополя Богдана Покотко, которого доставили на фронт менее чем через месяц после получения повестки, прокомментировали в военкомате и специализированной прокуратуре.

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