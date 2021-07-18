На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик снес шлагбаум и получил шесть админпроизводств: видео

На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик снес шлагбаум и получил шесть админпроизводств: видео

Водитель выехал на "встречку" и сбил шлагбаум в пункте пропуска.

В Житомирской области в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пьяный водитель автоцистерны снес шлагбаум и получил шесть админпроизводств.

Об этом в субботу, 17 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что дальнобойщик, двигаясь на въезд в Украину, выехал на полосу встречного движения, сбил шлагбаум и остановился на территории пункта пропуска.

Впоследствии оказалось, что после оформления белорусскими пограничниками водитель принял спиртное.

В итоге сотрудники ГПСУ оформили на мужчину админпроизводства за злостное неповиновение пограничному наряду и нарушение пограничного режима.

Полицейские, в свою очередь, указали на нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества, нетрезвое вождение без документов и мелкое хулиганство.

Ранее в Луганской области на автодороге Н-21 близ г. Счастье произошло ДТП, в котором перевернулась маршрутка сообщением Харьков — Станица-Луганск. Телесные повреждения получили девять пассажиров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку