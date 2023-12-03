На границе с Харьковской областью фиксируют значительную активность врага — пресс-секретарь ГПСУ

Российская оккупационная армия стала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. В то же время в Харьковской области возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, активность врага фиксируется последние несколько недель.

"Раньше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению. А за последние несколько недель мы видим изменение направления, а именно — Харьковщина. Враг за последние несколько недель более активно использует ДРГ именно по Харьковской области", — отметил Демченко.

Спикер ГПСУ предположил, что россияне изменили направление применения ДРГ, поскольку поняли, что "на Сумском направлении у них ничего не получается".

Демченко добавил, что на приграничные Харьковщины значительно возросло количество вражеских обстрелов. При этом обстрелы не утихают также в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Напомним, ранее самую большую активность вражеских ВРГ фиксировали в Сумской области.

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