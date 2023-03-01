На границе с Молдовой могут быть провокации со стороны ДРГ – Гуменюк

На участке границы с Приднестровьем нет критической силы, способной открыть второй фронт.

На границе с Молдовой не исключены провокации диверсионно-разведывательных групп, но активности врага на этом участке границы пока не наблюдается.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказали пресс-секретарь объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк.

"Угроза по этому направлению нам была известна с самого начала полномасштабного вторжения, мы осознавали особенность этого региона. Оборона была развернута сразу, с первых дней. Наши силы абсолютно равноценны тем силам, которые гипотетически могут быть спровоцированы по направлению Приднестровья. Но скорее всего это могут быть единичные диверсионно-разведывательные группы для расшатывания ситуации в регионе. Кроме военной обороны, мы продолжаем работать с местным населением для разъяснения настоящего положения дел, чтобы на них не влияла российская пропаганда", — рассказала она.

Провокации РФ в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах Москвы совершить государственный переворот в Кишиневе. Россия с помощью протестов оппозиции хочет сменить власть в стране.

Премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано. Кроме того, российский контингент оттуда следует изгнать.

В ГНСУ отметили, что на границе с Приднестровьем приняты усиленные меры подразделениями пограничной службы, Вооруженных Сил и Нацгвардии.

В ОК "Південь" заверили, что Украине не грозит высадка десанта России в Приднестровье.

"Министерство обороны непризнанной республики" заявило, что в Приднестровье с 1 марта начнется военное собрание.

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