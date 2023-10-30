На границе с Молдовой не будет работать один из пунктов пропуска – когда и какая причина

На границе с Молдовой временно приостановит работу один из пунктов пропуска.

Пункт пропуска "Мамалыга-Крыва" на границе Украины и Молдовы 31 октября временно приостановит свою работу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пункт пропуска "Мамалыга-Крива" 31 октября с 07:00 до 09:00 временно приостановит работу. Молдовские коллеги информируют, что в настоящее время в пункте пропуска будут модернизироваться электрооборудование", — говорится в сообщении.

Ближайшие пункты пропуска для пересечения – "Кельменцы-Ларга" и "Россошаны-Бричаны". Пограничники просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Напомним, польско-украинскую границу могут перекрыть до конца года.

Читайте также: