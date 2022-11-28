На границе с Молдовой не работают 6 пунктов пропуска из-за отсутствия света

В Украине снова ввели экстренные отключения электроэнергии.
В понедельник, 28 ноября, на украинско-молдавской границе приостановили работу шесть пунктов пропуска из-за отсутствия электроэнергии и технических сбоев в таможенных базах данных Украины.
Об этом сообщает издание Newsmaker.
Пограничная полиция Молдовы сообщила о приостановлении работы трех пунктов пропуска – Вулканешты-Виноградовка, Мирное-Табаки и Басарабка-Августово.
Позже становилось известно о приостановлении работы еще трех пунктов пропуска – Чадыр-Лунга-Новые Траяны, Окница-Сокиряне и Сейц-Лесне.
Отключение электроэнергии 28 ноября
Утром по всей территории Украины применяются аварийные отключения из-за дефицита мощностей в энергосистеме.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России.
Энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.
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