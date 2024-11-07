На границе с Молдовой не работают пункты пропуска: заявление ГПСУ

Там не совершаются пропускные операции на Приднестровском сегменте.

На границе Украины и Молдовы временно приостановили работу пограничные пункты пропуска. Соответственно, пропускные операции не происходят.

Об этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

"Если говорить о границе с Молдовой, то пункты пропуска не функционируют, и временно там не производятся пропускные операции на Приднестровском сегменте", — заявил Демченко.

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Он также проинформировал, что пассажиропоток на границе снизился по сравнению с летним периодом. За прошедшие сутки границу пересекли 80 тыс. человек. В выходные это количество может достигать 100-105 тыс. человек в сутки.

По словам спикера ГПСУ, украинские пограничники ежедневно задерживают десятки людей во время их попыток незаконно покинуть страну. Большинство таких случаев происходят вне пунктов пропуска в зеленой зоне. Но с августа этих случаев становится меньше, в том числе и из-за погоды.

Демченко отметил, что зафиксированы более 40 смертей украинцев во время их попыток пересечь границу в горах или через реки.

Отметим, пограничники предупреждали, что в ночь на 8 ноября будет перекрыто движение на транзитном участке автодороги Одесса – Рени. Там будет устанавливаться оборудование для мониторинга движения транспорта.

Кстати, вскоре на Закарпатье на границе с Венгрией и Румынией появятся новые пункты пропуска.

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