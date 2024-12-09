На границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции: что произошло

В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах трех областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта.

На границе с Молдовой временно приостановлены пропускные операции.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы", – говорится в сообщении.

Госпогранслужба просит учесть эту информацию при планировании поездок в этом направлении.

Напомним, на границе с Молдовой мужчина внезапно "исцелился" от серьезного недуга.

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