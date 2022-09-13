На границе с Молдовой задержали двух уклонистов: их выдал запах духов

На границе с Молдовой задержаны двое уклонистов.
Они пытались бежать из Украины, однако их задержали из-за запаха духов.
Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.
Уклонявшиеся пытались бежать из Украины в обход пункта пропуска "Железнодорожное". Их задержали пограничники из-за запаха духов.
"Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра. Задержанные мужчины, призывного возраста, объяснили, что в соседней стране живет их родня, а законным способом попасть в них невозможно", – говорится в сообщении.
На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним, в Закарпатье задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами".
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