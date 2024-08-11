На границе с Молдовой задержали поваров-уклонистов: фото

Пограничники задержали трех кулинаров при попытке незаконного пересечения границы с Молдовой.

Трое граждан Украины, которые пытались незаконно попасть в Молдову, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яськи.

Об этом сообщает ГПСУ.

Мужчин зафиксировали технические средства охраны границы. Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, включавший прохождение через чащу и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.

На границе с Молдовой задержали поваров-уклончан / Фото: Госпогранслужба Украины

Нарушители сразу были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

На границе с Молдовой задержали поваров-уклончан / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали депутата из Черкасской области при попытке незаконно пересечь границу со Словакией.

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