На границе с Молдовой задержали поваров-уклонистов: фото

Пограничники задержали трех кулинаров при попытке незаконного пересечения границы с Молдовой.
Трое граждан Украины, которые пытались незаконно попасть в Молдову, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Яськи.
Об этом сообщает ГПСУ.
Мужчин зафиксировали технические средства охраны границы. Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, включавший прохождение через чащу и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.
Нарушители сразу были задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.
Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали депутата из Черкасской области при попытке незаконно пересечь границу со Словакией.
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