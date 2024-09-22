На границе с Польшей не работает один из популярных КПП: что произошло

Не производится пропуск лиц и транспортных средств.
В воскресенье, 22 сентября, временно не работает КПП "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что не производится пропуск лиц и транспортных средств.
"Пограничный караул Республики Польша ночью сообщил о неисправности в работе базы данных. В связи с этим оформление и пропуск не осуществляется. В настоящее время принимаются меры по устранению неисправности. Просим граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ГНСУ предупреждали, что пересечение границы с Польшей будет затруднено до ноября.
Читайте также: