На границе с Польшей образовались большие очереди – пограничники обратились к украинцам

Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей и рассказали, где лучше пересекать границу.

На пропускных пунктах Украины в Польшу увеличился пассажиропоток в связи с началом летнего сезона и каникул.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Гражданам, следующим через Польшу транзитом, рекомендуют выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

Напомним, Госпогранслужба рассказала, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу.

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