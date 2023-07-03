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На границе с Польшей образовались большие очереди – пограничники обратились к украинцам

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4669
Время на прочтение
1 мин
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На границе с Польшей образовались большие очереди – пограничники обратились к украинцам

На границе с Польшей образовались большие очереди. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей и рассказали, где лучше пересекать границу.

На пропускных пунктах Украины в Польшу увеличился пассажиропоток в связи с началом летнего сезона и каникул.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Гражданам, следующим через Польшу транзитом, рекомендуют выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

Напомним, Госпогранслужба рассказала, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу.

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Дата публикации
Просмотры
4669
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