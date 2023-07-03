На границе с Польшей образовались большие очереди – пограничники обратились к украинцам

Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей и рассказали, где лучше пересекать границу.
На пропускных пунктах Украины в Польшу увеличился пассажиропоток в связи с началом летнего сезона и каникул.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Гражданам, следующим через Польшу транзитом, рекомендуют выбирать для пересечения границы пункты пропуска в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.
Напомним, Госпогранслужба рассказала, какие категории мужчин чаще всего выезжают за границу.
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