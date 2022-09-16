На границе с Польшей образовались очереди из десятков авто: на каких ПП больше всего машин

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки, и на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди.

За сутки 15 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись в Украину более 32 тысяч человек, более 29 тысяч из них – граждани Украины.

За этот период было оформлено 93 грузовика с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 16 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 80 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

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