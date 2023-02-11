На границе с Польшей откроется пункт пропуска для грузовиков, однако пропускать будут не всех: детали

На еще одном пункте пропуска с Польшей будут пропускать только определенную категорию грузовиков, осуществляющих международные перевозки.

С понедельника, 13 февраля, во Львовской области на границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска – он будет доступен только для пустых грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"С 8:00 13 февраля 2023 года в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начнется осуществление пропускных операций грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн без груза", — говорится в сообщении.

Пропуск грузовиков будет осуществляться круглосуточно в направлениях выезда из Украины и въезда в Украину.

Напомним, в Черновицкой области на украинско-румынской границе официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец".

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