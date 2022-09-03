На границе с Польшей приостановят движение транспорта на одном из пунктов пропуска

В пункте "Устилуг" в понедельник, 5 сентября, с 9:00 до 12:00 пропуск и оформление всех транспортных средств будут приостановлены.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины – Западная граница.

"По информации Волынской таможни 5 сентября 2022 года с 9:00 до 12:00 в пункте пропуска "Устилуг" будут продолжаться ремонтные работы инженерного оборудования, требующего отключения от электропитания. Поэтому пропуск и оформление всех транспортных средств по обоим направлениям (выезда и въезда в Украину) в этот промежуток времени будет приостановлен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайший пункт пропуска на украинско-польской границе, через который может следовать легковой автотранспорт и грузовики общей массой до 7,5 тонн — "Угринов" Львовской области.

Напомним, на Закарпатье задержали группу мужчин, которые с загранпаспортами "пошли за грибами".

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