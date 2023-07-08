На границе с Польшей растут очереди: когда и как лучше пересекать пункты пропуска

На украинско-польской границе выросло количество путешественников с началом летнего сезона. Также растет количество организованных групп детей, пересекающих границу во время каникул. За минувшие выходные, 1-2 июля, через пункты пропуска во Львовской области пропустили рекордные 61 тысячу человек и более 10 тысяч единиц транспорта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В целом количество транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу во Львовской области в обоих направлениях, увеличилось до 1,5 тыс. единиц в сутки и сейчас составляет 9-10 тыс. в пределах всех пунктов пропуска. Число граждан, следующих через границу, увеличилось до 4,5 тыс. в среднем в сутки составляет 49 тыс. граждан. Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Краковец" и "Шегини".

"Мы наблюдаем наибольшие накопления автотранспорта перед выходными днями – это четверг, пятница, суббота. В дальнейшем – воскресенье, понедельник, мы наблюдаем большее накопление в направлении въезда в Украину. Наименьшие очереди перед пунктом пропуска на выезд из Украины мы наблюдаем в понедельник-вторник, на въезд в Украину – вторник, среда", — рассказал начальник отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергей Верельник.

Отдельно пограничники выделили накопление пассажирских автобусов. Учитывая расписание отправлений с вокзалов большинство автобусов приезжают к границе во второй половине дня и первой половине ночи. Для пересечения границы водители чаще выбирают пункты пропуска "Краковец", "Шегини". Также очереди из автобусов могут наблюдаться и в "Раве-Русской" и "Грушеве".

Пропуск пешеходов осуществляется только в пункте пропуска "Шегини". В выходные дни на пешем переходе тоже периодически наблюдается накопление. Выхода в сопредельное государство могут ожидать около 100 человек. В будние дни пропуск пешеходов через границу осуществляется ритмично.

С учетом того, что такая тенденция отслеживается уже в течение месяца, пограничники прогнозируют, что пассажиропоток останется постоянным до конца сезона.

"Рекомендуем гражданам, которые планируют поездку через украинско-польскую границу, учесть указанную информацию при планировании поездок. Отметим, что пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу зависит от работы всех представителей контрольных служб, осуществляющих свою деятельность в пунктах пропуска, а также от работы контрольных служб смежной стороны", — уточнили в ГНСУ.

Напомним, госпогранслужба рассказала, какие категории мужчин чаще всего уезжают за границу.

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