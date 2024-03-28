На границе с Польшей разблокировали движение грузовиков по одному из направлений

В очереди возле ККП – более ста грузовых транспортных средств.

В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей фермеры временно разблокировали движение грузовиков в обоих направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"По информации от польских коллег, на территории Польши перед ЧП "Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается: смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

Сейчас на КПП "Угринов-Долгобычев", что во Львовской области, пересечения границы в очереди ожидают 120 грузовиков.