На границе с Польшей разблокировали движение грузовиков по одному из направлений

В очереди возле ККП – более ста грузовых транспортных средств.
В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей фермеры временно разблокировали движение грузовиков в обоих направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"По информации от польских коллег, на территории Польши перед ЧП "Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается: смежная сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.
Сейчас на КПП "Угринов-Долгобычев", что во Львовской области, пересечения границы в очереди ожидают 120 грузовиков.
Как сообщалось, на утро 28 марта, на двух пунктах пропуска фермеры не пускают фуры в Польшу — это "Ягодин" в Волынской области и "Рава-Русская" на Львовщине.
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