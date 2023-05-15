На границе с Польшей разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск": когда заработает

С понедельника, 15 мая, разблокировано движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" в результате переговоров с польской стороной.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что в результате переговоров руководством Люблинского воеводства удалось разблокировать движение пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск". С 15 мая движение грузовиков возобновлено в обычном режиме.

"Забастовка, продолжавшаяся более 10 дней, нанесла для наших перевозчиков и экспортеров значительный ущерб. Однако мы смогли найти решение и договориться о разблокировании движения. Я благодарен нашим польским коллегам за совместное решение и возвращение к выполнению положений "транспортного безвиза" и договоренностей по пропускной способности "Ягодин-Дорогуск", – отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее, 7 мая, министерство приняло решение о временной остановке требования о наличии разрешений для польских перевозчиков, осуществляющих перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза. Это было одно из ключевых требований польских забастовщиков. В то же время, позиция Министерства заключается в том, что такие перевозки нуждаются в разрешениях и не являются двусторонними. Ожидается разъяснение от Европейской Комиссии.

Напомним, стала известна дата, когда Польша получит первые системы HIMARS.

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