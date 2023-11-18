На границе с Польшей скопились тысячи грузовиков: количество растет (видео)

Тысячи грузовиков скопились в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за протестов польских перевозчиков.

По состоянию на утро 18 ноября в очередях на польской границе скопилось около 2800 грузовых транспортных средств. В сравнении с предыдущим днем это количество продолжает расти.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска Ягодин — 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской 500", — рассказал Демченко.

Кроме того, представитель Госпогранслужбы заявил, что перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. Так, в частности, на КПП Шегин сейчас находятся около 1200 грузовиков.

Демченко добавил, что легковые авто могут свободно пересекать границу, и для них движение не блокируется.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.

После этого на границе со Словакией из-за бойкота перевозчиков также выросла очередь из грузовиков. Теперь к блокаде могут присоединиться также венгры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Количество фур на границах растет! Ситуация ухудшается и на КПП со Словакией"

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