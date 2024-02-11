На границе с Польшей скоро появится новый международный пункт пропуска – что известно

Ожидается, что автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей начнет работать в ближайшие полгода.

На границе с Польшей завершают строительство нового пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", который находится во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, международный автомобильный пункт пропуска ожидается, что заработает в ближайшие полгода.

"В сентябре 2021 года вместе с тогдашней Подкарпатской воеводой Эвой Лениарт мы заложили капсулу строительства. Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе", - написал он.

Следующим этапом может стать создание пешеходного пункта пропуска. Пока этот вопрос еще не решен.

Кроме того, как добавил Козицкий, в прошлом месяце Львовская облгосадминистрация подала в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предложение дополнить соглашение о создании международного автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи — Мальховичи" железнодорожным сообщением. Аналогичное обращение в польское профильное министерство направило Подкарпатское воеводство.

"Предлагаем осуществлять контрольные процедуры на железнодорожном пункте пропуска совместно с контролирующими органами Польши по принципу пункта пропуска в Смельнице. Сейчас ожидаем ответа", — отметил чиновник.

Напомним, по данным ГНСУ, польские фермеры 12 февраля планируют блокировать еще два пункта пропуска с Украиной.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.