На границе с Польшей стоят сотни авто: где самые большие очереди

Также очереди зафиксированы на западных границах с другими соседними странами, кроме Молдовы.

В четверг, 22 декабря, на западных границах Украины образовались очереди из сотен авто. Больше всего машин стоят в пробках на выезд в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 очереди на границе с Польшей на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 120 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 100 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 120 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 90 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 120 л/а, 13 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 130 л/а, 10 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 90 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Также очереди зафиксированы на границах с другими соседними странами.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" – 50 л/а, 25 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Только на границе с Молдовой очередь на выезд из Украины не зафиксирована.

Информацию о состоянии очередей на границах на въезд в Украину с территорий соседних стран можно узнать здесь.

Ситуация на западных границах Украины

В пунктах пропуска возможна нестабильная ситуация с электроэнергией. Электронные системы контроля могут давать сбой. Так что путешественников просят учитывать все обстоятельства при планировании маршрута.

Ожидают, что очереди, по крайней мере из легковушек, могут уменьшиться после Рождества – 25 декабря.

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