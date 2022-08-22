На границе с Польшей в очередях стоят более сотни автомобилей: какая ситуация на пунктах пропусков

За сутки из Украины выехали 46 тысяч человек. По состоянию на утро понедельника на украинско-польской границе образовались очереди из более сотни автомобилей.

За сутки 21 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 97 тысяч человек и около 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 46 тысяч человек. 27 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки вернулась 51 тысяча человек, 47 тысяч из них – украинцы.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 22 августа самые большие очереди образовались на украинско-польской границе. В тягучках на выезд из Украины авто стоят на таких пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 150 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 70 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 120 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

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