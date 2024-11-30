На пункте пропуска с Польшей восстановлено движение транспорта: что известно

Пропуск транспорта восстановлен в обоих направлениях.
В субботу, 30 ноября, на границе Украины и Польши возобновлен пропуск транспортных средств через пункт "Ягодин — Дорогуск".
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram.
Таможенники информируют, что пропуск транспорта возобновлен в обоих направлениях.
"По информации польских таможенников, в настоящее время возобновлена работа электронной системы таможенного оформления в полном объеме", — говорится в сообщении.
Напомним, ГПСУ приостановило пересечение границы в двух направлениях.
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