На пункте пропуска с Польшей восстановлено движение транспорта: что известно

В субботу, 30 ноября, на границе Украины и Польши возобновлен пропуск транспортных средств через пункт "Ягодин — Дорогуск".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Таможенники информируют, что пропуск транспорта возобновлен в обоих направлениях.

"По информации польских таможенников, в настоящее время возобновлена работа электронной системы таможенного оформления в полном объеме", — говорится в сообщении.

Напомним, ГПСУ приостановило пересечение границы в двух направлениях.

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