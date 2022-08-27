На границе с Польшей задержали украинца, который "прикупил" себе двоих детей

В пункте пропуска "Шегини" украинские пограничники не пропустили в Польшу 30-летнего мужчину, пытавшегося выехать из страны как многодетный отец.

Во Львовской области украинские пограничники задержали молодого человека, который при пересечении границы выдавал себя за многодетного отца, предъявив поддельные документы.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Также читайте Пограничники сообщили, сколько россиян обратились за украинской визой за месяц

В пункте пропуска "Шегини" 30-летний мужчина предъявил свидетельства о рождении троих детей, но во время проверки оказалось, что документы на двоих полуторагодовалых детей похожи на подделку.

"Впоследствии мужчина признался, что купил эти документы через телеграмм-канал за 120 000 гривен", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали "многодетного" отца и передали его сотрудникам полиции.

Напомним, ранее во Львовской области пограничники задержали 39-летнего мужчину. Он пытался выехать из Украины в Польшу с поддельным студенческим билетом.

Читайте также: