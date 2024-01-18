На границе с Польшей задержан известный бизнесмен Мазепа

ГБР проводит обыски в офисе его компании Concorde Capital.

В четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медика-Шегини.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, в деле против Мазепы находится российский след. Остальные детали пока неизвестны.

Издание NV со ссылкой на свои источники – владельцев трех крупных компаний – добавляет, что ГБР проводит обыски в офисе Concorde Capital. Дело якобы связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

КМ Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Реакция Concorde Capital

В компании подтвердили, что к ним пришли с обысками. Concorde Capital утверждает, что якобы обыски в компании производятся без определения суда. Отмечается, что также проводятся обыски в домах сотрудников компании.

"Игорь Мазепа неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью и каждый раз возвращался. Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе", — отметили в компании.

Действия ДБР Concorde Capital называет "давлением на бизнес".

Кто такой Игорь Мазепа

В 2004 году Игорь Мазепа основал и стал генеральным директором IC Concorde Capital. В 2014 году ВВС-Украина называло его другом политика Сергея Тигипко.

В конце мая Мазепа анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей, использующих полномочия по незаконным целям.

В октябре 2023 года он попал в скандал, прилетев на вертолете на охоту в Хорватию.

Ранее в СМИ писали, что депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий якобы владеет гостиницей в Подмосковье, где останавливаются военные РФ.

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