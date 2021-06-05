На границе с Польшей задержать авто с лекарствами на 10 миллионов гривен (фото)

Мужчина пытался пересечь границу посредством полосы движения "зеленый коридор".

На границе с Польшей задержали авто с дорогими лекарствами. Украинец пытался пересечь границу в пункте пропуска "Рава-Русская".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Сегодня, 5 июня, в пункт пропуска "Рава-Русская" заехало транспортное средство на иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля он выбрал "зеленый коридор". Однако во время осмотра среди личных вещей, в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что ориентировочная стоимость 1 ампулы около 35-40 тыс. грн. По словам водителя, лекарства его попросили перевезти через границу, и об их стоимости он ничего не знал.

Сейчас лекарства изъяты, по факту нарушения таможенных правил составлен протокол. Дело направят в суд.

Напомним, недавно двое немцев на велосипедах во время кругосветного путешествия незаконно въехали в Украину, потому что думали что она в ЕС.

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