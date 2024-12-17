На границе с Польшей заработает новый пункт пропуска: подробности

Этот пункт открыт для пассажирского и грузового транспорта.

20 декабря 2024 заработает автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе Нижанковичи — Мальховичи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

"Открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта", – говорится в сообщении.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пограничные позиции в Сумской области, расположенные на границе с россией. В ходе рабочей поездки он ознакомился с текущей ситуацией на оборонных линиях, где пограничники удерживают свои позиции, а также проверил состояние обеспечения подразделений всем необходимым для эффективного выполнения задач.

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