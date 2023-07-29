На границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов: подробности

С 1 августа в тестовом режиме заработает "єЧерга" для автобусов регулярных рейсов в пункте пропуска на границе с Польшей — "Ягодин — Дорогуск".

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Чтобы пересечь пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" от 1 августа водителям или логистам стоит зарегистрировать автобус в системе "єЧерга" и приехать к границе в указанное в маршруте время", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что запуск "єЧерги" для автобусов — это часть реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

"На время тестового периода время ожидания пересечения границы не будет меняться, ведь речь идет только о настройке нового сервиса. После настройки всех процессов – очереди из пассажирских автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть – и соответственно автобусные перевозки будут происходить только согласно "эЧерге", – говорит заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Теперь услуга будет касаться только регулярных рейсов. Водителям стоит только зарегистрироваться в системе и приехать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время.

Напомним, по решению Кабмина с 28 июля, все транспортные средства будут пересекать границу за электронной очередью. По проекту "Екордон" электронная очередь будет распространяться не только на грузовой транспорт, но и на легковушки и пассажирские автобусы.

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