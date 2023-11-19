На границе с Польшей заработал штаб для украинских водителей – как и какую помощь можно получить

Штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет снова работать в нормальном режиме.

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры запустило на границе с Польшей штаб для помощи украинским водителям, которые не могут пересечь пункты пропуска из-за блокады польских перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Водителей обещают обеспечить едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

На границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится на постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает "горячая линия" "Укртрансбезопасности" +38 (067) 120 0483.

Дополнительные потребности водители могут указать через гугл-форму.

Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.

"Штаб будет работать при поддержке профильных ассоциаций и перевозчиков, пока стабильное движение через пункты пропуска не возобновится", — говорится в сообщении.

Напомним, на границе с Польшей на утро 19 ноября стояли около 3000 грузовиков из-за блокирования движения польскими перевозчиками.

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