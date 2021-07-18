На границе с Россией напали на украинский пограничный отряд

Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения.
На украинско-российском участке в Сумской области произошло нападение на пограничный отряд. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения и завладели табельным оружием.
"Своевременно совместными действиями с Национальной полицией, оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к преступлению. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа")", - отмечается в сообщении.
Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет. Охрана государственной границы осуществляется усиленно.