На границе с Румынией нашли застреленного украинского пограничника

На границе с Румынией нашли застреленного украинского пограничника

Обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

В Черновицкой области возле границы Украины с Румынией обнаружили мертвое тело 19-летнего военнослужащего. Предварительная причина смерти – огнестрельное ранение.

Тело обнаружили вечером в пятницу, 21 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, пишет molbuk.ua.

"На место происшествия вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также, на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда", — рассказал Бровко.

В приграничном подразделении отметили, что военнослужащий срочной службы характеризовался положительно.

"О деталях инцидента будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств произошедшего, исключительно с разрешения следственных органов", – отметил Бровко.

Напомним, в Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение.

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