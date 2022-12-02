На границе с Румынией обнаружили тело уже 11-го утопленника: вероятно, убегал от призыва

Речной участок границы, который проходит по Тисе, чаще всего используют для незаконного перемещения в соседнюю Румынию мужчин призывного возраста.

Украинские пограничники отдела пограничной службы "Тячев" Мукачевского отряда получили от своих румынских коллег информацию об обнаружении тела мужчины с признаками продолжительного пребывания под водой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В сообщении говорится, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже одиннадцатый случай обнаружения утопленника на украинско-румынском речном участке границы, где пограничники фиксируют больше всего попыток незаконного пересечения.

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"Именно речной участок границы, который проходит Тисой, переправители чаще всего используют для незаконного перемещения в соседнюю Румынию мужчин призывного возраста", — уточнили в Госпогранслужбе.

При этом дельцы, стремящиеся к незаконному обогащению, не обеспокоены сохранением жизни и здоровья своих "клиентов", которые, пытаются избежать мобилизации. Подстрекая военнообязанных на противозаконные действия, переправители не предупреждают об опасности, которая их подстерегает, а чтобы мужчины не видели, какой сложности препятствия им придется преодолевать – пытаются переправлять их в темное время суток.

Кроме того, инструктируя своих "подопечных" они запрещают им сообщать родным, как и вблизи какого населенного пункта будет проходить попытка обойти пограничные наряды. Таким образом они получают уверенность в том, что пропавших без вести будет сложно найти.

Получив деньги, они указывают потенциальным нарушителям границы направление движения и покидают их один на один с холодной и бурной водной стихией.

Пограничники отмечают, что обманутые беглецы от мобилизации имеют мизерные шансы перебраться на противоположную сторону реки. Глубина Тисы на участке, где проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, иногда достигает 2,5 метров, а ширина – 80 метров.

Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины призывает нарушителей не пересекать незаконно украино-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

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