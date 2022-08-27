На границе с Румынией открыли сразу два пограничных участка, колею к которым построили всего за 2 месяца

На границе с Румынией открыли сразу два железнодорожных участка: Рахов — Берлебаш — госграницу и Тересва — госграницу.

Это 19,3 км и 1,1 км нового пути, которые были построены украинскими путями за рекордные 2 месяца.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией — нашему наиболее загруженному направлению. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов ежедневно. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год", — говорится в сообщении. .

Кроме того, эти два участка открывают перспективу и для новых пассажирских направлений — межрегионального сообщения между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов.

"Но это станет возможным сразу после того, как наши румынские коллеги отремонтируют свою часть участка", – отметил Камышин.

К этому времени по этому участку будет ходить пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Рахов — Коломыя, маршрут которого уже продлен до станции Деловое на границе с Румынией.

Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. Этот маршрут 25 лет не функционировал, теперь по нему могут перевозить 10 млн тонн груза в год.

За полтора месяца построили новое железнодорожное сообщение с Молдовой

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