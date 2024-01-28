На границе с Румынией задержаны уклонисты из Киевской и Черновицкой областей: фото, видео

У границы с Румынией задержали такси, которое везло "клиентов" в объезд пунктов пропуска.

Пограничники задержали нарушителей из Киевской и Черновицкой областей при попытке бежать в Румынию.

Об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда недалеко от границы с Румынией остановили автомобиль. Им местный таксист намеревался перевезти через границу в обход пунктов пропуска двоих мужчин.

Жители Киевской и Черновицкой областей заплатили за путешествие по 2 тысяч евро.

Жители Киевской и Черновицкой областей заплатили за поездку по 2 тыс. евро. Руководил схемой организатор, которого сейчас разыскивают. Водителю такси грозит уголовная ответственность, а в отношении его "клиентов" составили материалы об административном правонарушении.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали о самых популярных маршрутах побега за границу.

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