На границе с Румынией зафиксировали опасного зверя: фото

Одна из видеокамер пограничников, установленная в горах Ивано-Франковской области на участке отдела "Шибене", поймала в объектив медведя.

Об этом сообщили в воскресенье, 11 августа, в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении отметили, что гуляя вдоль государственной границы, зверь заглянул в скрытый гаджет.

Медведь попал на видеокамеру пограничников в Карпатах / Фото: Госпогранслужба Украины

“Такие фотографии не редки – дикие хищные животные регулярно радуют охранников границы своими “портретами”. Но это очередное свидетельство того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах – как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы”, — предупредили в Госпогранслужбе.

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Ранее сообщалось, что в румынских Карпатах проживают около 8000 бурых медведей. Это вторая по величине популяция этих хищных млекопитающих в Европе. Больше их обитает только в России.

Недавно бурый медведь на территории Румынии напал на 63-летнего пастуха овец и серьезно ранил ему ногу. А раньше медведь убил 19-летнюю туристку.

Напомним, Государственная пограничная служба порадовала пользователей социальных сетей забавным видео. На кадрах видно, как дикий кабан покоряет бурную Тису и бежит в лес.

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