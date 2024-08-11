На границе с Румынией зафиксировали опасного зверя: фото

Гуляя вдоль государственной границы, хищник заглянул в скрытый гаджет.
Одна из видеокамер пограничников, установленная в горах Ивано-Франковской области на участке отдела "Шибене", поймала в объектив медведя.
Об этом сообщили в воскресенье, 11 августа, в пресс-службе ГПСУ.
В сообщении отметили, что гуляя вдоль государственной границы, зверь заглянул в скрытый гаджет.
“Такие фотографии не редки – дикие хищные животные регулярно радуют охранников границы своими “портретами”. Но это очередное свидетельство того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах – как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы”, — предупредили в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что в румынских Карпатах проживают около 8000 бурых медведей. Это вторая по величине популяция этих хищных млекопитающих в Европе. Больше их обитает только в России.
Недавно бурый медведь на территории Румынии напал на 63-летнего пастуха овец и серьезно ранил ему ногу. А раньше медведь убил 19-летнюю туристку.
Напомним, Государственная пограничная служба порадовала пользователей социальных сетей забавным видео. На кадрах видно, как дикий кабан покоряет бурную Тису и бежит в лес.
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