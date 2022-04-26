На границе с Венгрией изменили график работы на пунктах пропуска

На границе с Венгрией изменили график работы на пунктах пропуска

На украинско-венгерской границе меняется режим функционирования двух пунктов пропуска.

С 26 апреля на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино".

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что оформление лиц и транспортных средств будет производиться в пункте пропуска "Косино — Барабаш" с 08:00 до 20:00; а в "Звонкове — Лонья" с 08:00 до 19:00.

"Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок", — призвали граждан в МВД.

Напомним, в Венгрии начали транслировать украинские телеканалы, среди которых и "1+1".

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