На границе с Венгрией изменили график работы на пунктах пропуска

На украинско-венгерской границе меняется режим функционирования двух пунктов пропуска.
С 26 апреля на границе с Венгрией меняется режим функционирования пунктов пропуска "Звонковое" и "Косино".
Об этом сообщает МВД.
Отмечается, что оформление лиц и транспортных средств будет производиться в пункте пропуска "Косино — Барабаш" с 08:00 до 20:00; а в "Звонкове — Лонья" с 08:00 до 19:00.
"Просим учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок", — призвали граждан в МВД.
Напомним, в Венгрии начали транслировать украинские телеканалы, среди которых и "1+1".
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