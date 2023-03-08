На границе с Венгрией не работают пять пунктов пропуска: что произошло

Приостановлено оформление и пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Звонковое" и "Вилок".

В пяти пунктах пропуска на украино-венгерской границе приостановили оформление и пропуск пешеходов и транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

"По информации, полученной от венгерской стороны, с 10:00 8 марта в связи с обновлением информационной системы временно приостановлено оформление и пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тиса", "Лужанка", "Косино", " Звонковое" и "Вилок"", — говорится в сообщении.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании поездок. О возобновлении пропускных операций в ГНСУ сообщат дополнительно.

Напомним, в Черновицкой области пограничники задержали четырех молодых украинцев, с риском для жизни планировавших переплыть реку Прут на надувном матрасе, чтобы попасть в Румынию.

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