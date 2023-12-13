На границе с Венгрией обнаружили самодельный беспилотник: фото и видео

Контрабандисты хотели использовать "дрон", чтобы переправить через границу крупную партию безакцизных сигарет.

В окрестностях села Подвиноградов Береговского района Закарпатской области пограничники обнаружили место запуска изготовленного вручную беспилотного летательного аппарата. С его помощью контрабандисты планировали переправить через границу с Венгрией большую партию табачных изделий без акциза.

Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Кроме самодельного беспилотника, здесь был автомобиль с пусковой установкой для "самолетика" с пультом управления, баллон, компрессор и ноутбук с загруженной картой украино-венгерского участка границы.

Контрабандисты покинули на месте запуска автомобиль / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пульт управления к беспилотнику / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Ноутбук с картой участка украинско-венгерской границы / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Пограничники обнаружили на месте запланированного запуска беспилотника почти 1500 пачек безакцизных сигарет, которые контрабандисты намеревались переправить в Венгрию, но покинули, когда поняли, что они разоблачены.

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О находке правоохранители сообщили сотрудникам Бюро экономической безопасности в Закарпатской области, Закарпатской прокуратуре и Нацполиции.

В действиях неустановленных дельцов видят признаки правонарушений по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 282 (нарушение правил использования воздушного пространства) УКУ.

Напомним, ранее в городе Белгород-Днестровске Одесской области межведомственная группа правоохранителей прекратила деятельность нелегальной линии по производству сигарет.

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