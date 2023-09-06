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На границе с Венгрией один из пунктов пропуска будет работать с ограничениями: подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На границе с Венгрией один из пунктов пропуска будет работать с ограничениями: подробности

Пункт пропуска Звеночное / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Граждан предупредили об ограниченной работе в пункте пропуска "Дзвинкове".

Пункт пропуска для автомобильного и пешеходного сообщения "Дзвинкове – Лоня", что на украинско-венгерской границе, в четверг, 7 сентября, будет работать ограниченно.

Об этом сообщили в Закарпатской таможне.

"По обнародованной информации Батовского поселкового совета Береговского района, завтра, 7 сентября, с 09:00 до 17:00 в с. Горонглаб будет временно прекращено электроснабжение. Соответственно, расположенный рядом пункт пропуска для автомобильного и пешеходного сообщения "Дзвинкове – Лоня", что на украино-венгерской границе, в указанное время будет работать ограниченно", — говорится в сообщении.

По словам пограничников, таможенный пост перейдет на аварийную поставку электроэнергии (дизель-генератор), что может привести к увеличению времени таможенного оформления.

Граждан просят учесть указанную информацию при планировании поездки в указанном направлении 7 сентября.

Напомним, СБУ разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.

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Дата публикации
Просмотры
130
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