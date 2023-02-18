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На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличными более чем на 3 млн грн (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
661
Время на прочтение
1 мин
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На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличными более чем на 3 млн грн (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Мужчина пытался завести в Украину незадекларированные средства.

На украинско-венгерской границе пограничники задержали мужчину, который пытался въехать в Украину с незадекларированными наличными на сумму 3,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Такую сумму вечером, 17 февраля, обнаружили пограничники с сотрудниками таможни у 57-летнего мужчины в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто.

Водитель прятал деньги в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.

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Выявленные средства изъяли. Обстоятельства дела выясняются.

Напомним, украинец пытался перевезти через границу 9 млн купюрами по 100 грн (фото).

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Дата публикации
Просмотры
661
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