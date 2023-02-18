На границе с Венгрией остановили авто, набитое наличными более чем на 3 млн грн (фото)

Мужчина пытался завести в Украину незадекларированные средства.
На украинско-венгерской границе пограничники задержали мужчину, который пытался въехать в Украину с незадекларированными наличными на сумму 3,3 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Такую сумму вечером, 17 февраля, обнаружили пограничники с сотрудниками таможни у 57-летнего мужчины в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто.
Водитель прятал деньги в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике.
Выявленные средства изъяли. Обстоятельства дела выясняются.
Напомним, украинец пытался перевезти через границу 9 млн купюрами по 100 грн (фото).
Читайте также: