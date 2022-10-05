На границе с Венгрией временно не будет работать один из пунктов пропуска

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок.
На Закарпатье временно не будет работать пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией из-за технических работ.
Об этом сообщает Закарпатская ОВА.
"Сегодня на границе с Венгрией временно не будет работать таможенный пост "Дзвонковое". Закарпатская таможня сообщает о проведении монтажных работ по установке дизель-генератора", – говорится в сообщении.
По информации ОВА, работы планируют завершить к 12 часам.
Напомним, ФСБ производит "фильтрацию" украинцев на границе с Эстонией.
Читайте также:
- В Киеве таможенники изъяли необычный 15-сантиметровый драгоценный камень (фото)
- Украинка в самодельном бронежилете пыталась вывезти кучу валюты в Польшу (фото)
- Закарпатская адвокат помогала мужчинам-призывникам выехать за границу