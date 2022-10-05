На границе с Венгрией временно не будет работать один из пунктов пропуска

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок.

На Закарпатье временно не будет работать пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией из-за технических работ.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

"Сегодня на границе с Венгрией временно не будет работать таможенный пост "Дзвонковое". Закарпатская таможня сообщает о проведении монтажных работ по установке дизель-генератора", – говорится в сообщении.

По информации ОВА, работы планируют завершить к 12 часам.

Напомним, ФСБ производит "фильтрацию" украинцев на границе с Эстонией.

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