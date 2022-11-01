На границе с Венгрией временно прекратил работу один из пунктов пропуска

Пограничники призвали граждан, планирующих пересекать границу с Венгрией, не выбирать пункт пропуска "Дзвикове".

На украинско-венгерской границе временно прекратил работу пункт пропуска "Дзвинкове".

Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По словам пограничников, оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Дзвинкове" приостановлено в связи с выходом из строя программного обеспечения.

"Просим учесть данную информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.

Когда возобновит работу ПП, пока не сообщается.

Украинцы за границей

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска постоянными ракетными ударами и атаками дронами-камикадзе не дают уехавшим за границу украинцам возвращаться домой.

По данным ООН, с 24 февраля границу Украины пересекли более 11 миллионов человек. Большинство вынужденных переселенцев хотели бы после окончания войны вернуться домой.

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